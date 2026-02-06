森永製菓は、ソフトキャンディ「ハイチュウ」シリーズより、「ハイチュウ〈つぶつぶベリーミックス〉」と「すッパイチュウプレミアム〈レモン〉」の2品を2月17日(火)に新発売する。また、「ハイチュウミニ」は2月中旬よりリニューアル発売する。価格はすべてオープン価格。今回登場する新商品は、つぶつぶ食感の「ハイチュウ〈つぶつぶベリーミックス〉」、もちもち×カリじゅわ食感の「すッパイチュウプレミアム〈レモン〉」の2種