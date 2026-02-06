開業300年を迎える大丸心斎橋店（大阪市中央区）は、2026年のバレンタインで、世界の「ラグジュアリー・ショコラメゾン」を厳選した。長い歴史とハイレベルな“ものづくり”技術を持つ、4ブランド（うち2ブランドが初）の名門ショコラティエが集結。 営業時間は10時〜20時、2月14日（土）まで。建築家・ヴォーリズが設計、華やかなアールデコの空間で知られる大丸心斎橋店。1933（昭和8）年に“大・大阪時代”のランドマークと