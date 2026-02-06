ＴＢＳの小沢光葵アナウンサーが６日、レギュラー出演している同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）を２日連続で欠席した。同局の吉村恵里子アナが「小沢アナウンサーはきょう体調不良のためお休みです」と発表した。小沢アナは５日の生放送も体調不良で休んでいた。