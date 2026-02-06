【リビーニョ（イタリア）５日＝宮下京香】ミラノ・コルティナ五輪の開幕（７日未明）に先だって、スノーボード男子ビッグエア男子予選が行われた。日本選手団の金メダル第１号を狙う“スピンマスター”荻原大翔（ひろと、２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が計１７８・５０点をマークし、４位の２２年北京五輪王者・蘇翊鳴（そ・よくめい）＝中国＝を抑えて、１位通過した。木村葵来（きら、２１）＝ムラサキスポーツ＝は計１７３