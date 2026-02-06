元K-1世界王者でタレントの魔裟斗（46）が5日、自身のYouTubeチャンネルを更新。“愛車”のハーレーダビッドソンに合う新しいヘルメットの購入を報告し、「かっこいい」と反響を呼んでいる。【動画】「塗装がほんとにカッコいい！」“カスタム”愛車・ハーレー×限定モデルのヘルメットで颯爽と走る魔裟斗魔裟斗は「愛車のハーレーにぴったりなヘルメットを買いに行って、そのまま走りました」と題した動画で、愛車のハーレー