自ら盗んだスマートフォンを落とし物として交番に届け、謝礼金をだまし取ったとして、57歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、中井三義容疑者は去年、東京・江東区の飲食店のテーブルに置いてあったスマホを盗み、そのスマホを「落とし物を拾った」と交番に届け出て、報労金と呼ばれる謝礼金5000円を持ち主からだましとった疑いがもたれています。調べに対し、中井容疑者は、「落ちていたものを拾っただけだ」と容疑を否認