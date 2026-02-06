東京・赤坂の交差点に内閣府の公用車が突っ込み、7人が死傷した事故で、車が事故を起こすまで、一度もブレーキが踏まれた形跡がなかったことがわかりました。この事故は先月、港区赤坂の交差点で内閣府の公用車が赤信号を無視して乗用車に衝突して、1人が死亡し、6人がケガをしたものです。その後の警視庁への取材で、車の記録から、車が官邸を出発して事故を起こすまで、一度もブレーキが踏まれた形跡がなかったことがわかりまし