一時5万3000円を割り込んだ日経平均株価を示すモニター＝6日午前、東京・東新橋6日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反発した。前日に米国株が下落した流れを引き継ぎ、取引開始直後に下げ幅は一時800円を超えて節目の5万3000円を割り込んだ。売り一巡後は好決算予想を発表した銘柄などが買われ、プラス圏に転じた。午前終値は前日終値比255円48銭高の5万4073円52銭。東証株価指数（TOPIX）は26.54ポイント高の3678.9