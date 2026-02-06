ニュース番組『ABEMA Morning』では、衆議院選挙までの期間、投票前に役立つ情報をお届け。今回は、投票所に行く前に知っておきたいルールについてを紹介。【映像】投票所“一番乗り”の特権（実際の映像）■投票所“一番乗り”だけが体験できる特別な役目実は、投票所に一番乗りした人には、その日だけの特別な役目がある。「ゼロ票確認」という大切な仕事。最初に投票する人は、投票前に「投票箱が空であること」を管理者