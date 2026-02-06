お笑いコンビ・千鳥の大悟（45）とノブ（46）が5日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。ピース綾部祐二（48）の近況について語った。今回は、お笑い芸人の渡辺直美がゲスト。活動拠点の米ニューヨークに綾部が住んでいた頃は頻繁に会っていたが、「私も綾部さんが何をしているか分からない」という。すると、大悟は「牛の出産を手伝ってるとか。牧場の友達ができて、そこのご夫婦と仲良くなったか