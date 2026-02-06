8日投開票の衆議院選挙について、FNNが取材や世論調査などで終盤情勢を探りました。自民党は過半数の233議席を単独で大きく上回る勢いを維持し、現状は与党で300議席を超える情勢です。FNNは以下の方法で電話調査を行いました。・公示日（1月27日）：全国1000人規模・先週末：全289選挙区500人規模・2月5日：全国1000人規模FNNが選挙期間中に行った3回の電話調査の分析と取材を進めたところ、289の選挙区のうち自民党は120以上の選