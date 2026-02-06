「World Baseball Classic, Inc.（WBCI）」は日本時間6日、WBCに出場する各国のロースターを発表しました。これにより、各国の出場選手のポジションなども判明。日本代表はこれまで発表されていた30名が変わりなく発表となり、“二刀流”起用が注目されていた大谷翔平選手は、指名打者（DH）での登録となりました。大谷選手は前回大会では“二刀流”として躍動。投手としては、予選リーグとなるプールBの中国戦で先発し4回無失点に