スーパーマーケットで発見された"ヴィレヴァン風"のポップがSNS上で大きな注目を集めている。【写真】こんなポップを見せられたら…買うしかない！「近所のスーパーにヴィレバン店員だった人いる多分 黒坦々の狂気」とその模様を紹介したのはイラスト作家のオヨネさん（@Dq4O4ne）。日清カップヌードルの商品棚に「ザクザクコリコリな食感」「結局チーズ入れたら優勝。」「カレーっぽいけどカレーじゃない、じゃあ何なん？」などと