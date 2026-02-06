次世代「シルビア」と目されたコンパクトスポーツ国内外のモーターショーでは、発売間近のニューモデルに加え、最新技術やメーカーの未来のデザインコンセプトやチャレンジングなスピリットを体現する場として、さまざまなコンセプトカーが登場します。そうしたコンセプトカーのなかには、今見ても市販モデルの登場を期待したいモデルも数多くあります。そのひとつが、日産が2011年に公開した「エスフロー（ESFLOW）」で