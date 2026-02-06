SPEEDとして12歳で華麗なデビューを果たし、今年で30年――。大きな節目を迎えながらも、輝かしいキャリアに甘んじることなく、進化し続ける島袋寛子。近年は歌手活動を続ける一方で、俳優として、連続ドラマにも挑戦。「現場が最高に楽しい」と語る彼女の芝居に対する情熱、そしてデビュー30周年を迎える今、感じているものとは――。【動画】島袋寛子が出演 ドラマ「元科捜研の主婦」3年前くらいまでは“自分にお芝居ができるの