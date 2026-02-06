毎週金曜夜9時から、ドラマ9「元科捜研の主婦」を放送中！【動画】松本まりか主演「元科捜研の主婦」最新回かつて科捜研で活躍していた専業主婦・吉岡詩織（松本まりか）が、新米刑事の夫・道彦（横山裕）、息子・亮介（佐藤大空）とともに難事件に挑む。主演の松本まりかが「即答○×トーク」に挑戦！ 守りたくなるかわいさが全開！ さまざまな質問にどう答える！？【松本まりか プロフィール】1984年9月12日生まれ。東京都