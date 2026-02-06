私はシズク（35）。3年前に離婚をして、今はアサヒ（小3）をひとりで育てています。離婚を決意したきっかけは、元旦那（タイチ/現在36）がなにもしなかったからです。お給料は手取り17万円なのに、私が在宅ワークをすることにいい顔をしません。私が仕事で忙しい代わりに、家事をしたり育児を手伝いたくないからです。お願いしても、なにもしてくれないどころか不機嫌になり3〜4日クチをきかなくなるので、もうすっごくストレスだ