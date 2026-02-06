米カリフォルニアにあるユニバーサル・スタジオ・ハリウッドは、映画『ワイルド・スピード』の屋外型高速ジェットコースターを、今夏オープンすることを発表。併せて、本シリーズにドミニク・トレット役で出演するヴィン・ディーゼルがナレーションを務めるスポット映像も公開された。【動画】『ワイスピ』ドミニク役ヴィン・ディーゼルがナレーション！心臓がヒュンとなる迫力の「Fast ＆ Furious：Hollywood Drift」スポット