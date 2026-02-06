3月にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の最終ロースターが6日発表され、ソフトバンクのジーター・ダウンズ内野手（27）がニカラグア代表に選出された。ダウンズは母国のコロンビア代表が有力とみられていたが、年俸を補償する保険の適用手続きが難航。一転して、父親の出身地であるニカラグア代表として出場することが決まった。