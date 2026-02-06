◆ソフトバンク春季キャンプ（6日、宮崎）ソフトバンクのA組（1軍）では今キャンプ初のシートノックが行われた。守備の配置は以下の通り。捕手―渡邉陸、谷川原健太、海野隆司一塁―正木智也、秋広優人二塁―川瀬晃、廣瀬隆太三塁―栗原陵矢、郄橋隆慶遊撃―庄子雄大、野村勇左翼―柳町達、井上朋也、秋広優人中堅―周東佑京、イヒネ・イツア右翼―正木智也、山本恵大※正木と秋広は途中、外野から一