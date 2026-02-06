「素敵なご夫婦」「幸せな一日を」元女子プロレスラーでタレントのブル中野(58)が15歳年下の夫のバースデーを祝った2ショットが反響を呼んでいる。「今日は大輔くんの誕生日43歳。親しい方々と東京ドームホテルの『牛兵衛 草庵』で焼肉…出会った時は、彼は26歳でした。お互い歳を重ねて、気が付けばいつも隣にいる。これからも変わらず、お互い好きなように、自由に、行きましょう!!お誕生日おめでとう」と1月29日に43歳を迎