＜WMフェニックス・オープン初日◇5日◇TPCスコッツデール スタジアムC（米アリゾナ州）◇7261ヤード・パー71＞“ヘルメット男”が、スタジアムのような熱狂に包まれることで知られる16番パー3で観客を沸かせた。米メディアの『Golf Digest』などが報じた。【現地写真】チップインバーディで観客熱狂！その正体は38歳の人気プレーヤー、ジョエル・ダーメン（米国）。TPCスコッツデールの名物ホールでティショットを放った後、か