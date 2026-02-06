＜マイナビチャレンジマッチ 最終日（一日競技）◇5日◇琉球ゴルフ倶楽部（沖縄）◇6411ヤード・パー72＞今年で3回目を迎えた大会には、40人の選手が出場。その人数の内訳は、日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の『レギュラツアー出場選手』、『ステップ・アップ・ツアー出場選手』、25歳以下のJLPGAプロテスト合格を目指す選手が戦う『マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（以下ネクヒロ）』の昨季ランキング上位者、そして『予