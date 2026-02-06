2025年に初の女子ツアー年間女王に輝いた佐久間朱莉。ピンが近くてラフという難しいライからの彼女の打ち方を、辻村明志コーチに詳しく分析してもらった。【写真】フェースを開いて体の回転で振り上げる佐久間のラフからのアプローチ◇◇◇ピンまでの距離が近く、しかもラフという非常に難しい状況からのアプローチです。こういう場合は、ボールが少し浮いているケースがけっこう多いですよね。浮いた状態のラフでは、フェー