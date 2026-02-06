ALBA Netでは、主要13メーカーの協力を得て、精密機械によるロボット試打で各モデル7番アイアンの飛距離を完全計測。人の主観やミスヒットの影響が入り込まない、純粋な性能値だけを抽出した“飛距離データカタログ”を作成した。【大公開】ピンに加えて、テーラー&キャロも！ 7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》今回はその中でもゴルファーに人気の高い、ピンのアイアン4機種の飛距離データを公開。ピンG