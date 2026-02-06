２月６日の北海道内は、北部や日本海側を中心に風が非常に強く大荒れの天気となっています。空知の沼田町から中継です。だんだんと風や雪が強くなってきている感じがあります。ここは町の中心部なのですが、天気の影響か出歩いている方はさほど多くはありません。隣町の留萌市では午前６時ごろ、最大瞬間風速２６.９メートルを観測しました。７日朝６時までの２４時間に多い所で５０センチの大雪となることや、瞬間的に３５