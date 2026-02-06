俳優の高知東生（61）が、6日までに自身のXを更新。“酒のトラブル”について持論をつづった。【写真】「俺が言うんだから間違いない」高知東生が持論「酒に酔って部下を引き倒し殺したという記事を読んだ」という高知。「俺が言うんだから間違いないが、一番危険な薬物は酒だ」とし、「覚せい剤、大麻、酒、自慢はできないが俺はこの3つの薬物を比較できる稀有な存在」と紹介。「なんといっても酒はトラブルが多く、知らない