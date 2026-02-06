Mrs. GREEN APPLEと「and ST（アンドエスティ）」のコラボ第2弾アイテムが発表。WEBストア「and ST」で予約販売をスタートする。WEB予約販売期間は、2月12日午後7時から、3月2日午前11時59分まで。【画像】スウェットほか…ミセス「and ST」コラボアイテム（一覧）Mrs. GREEN APPLEのアニバーサリーイヤーである2025年を盛り上げる第1弾の夏のコラボレーションに続き、10月から始動した「and ST」ブランドキャンペーンの一環と