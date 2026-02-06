冬型の気圧配置の影響で6日の新潟県内は広く雨や雪となっています。このあと平地も含めて雪に変わる予想で注意が必要です。 5日の穏やかな天気から一転、冬型の気圧配置の影響で県内は広く雨や雪となっています。午前6時に8.8℃あった新潟市中央区の気温は午前10時には3.4℃まで低下。寒気が流れ込むため各地で気温が下がっていく見込みです。このあと県内は平地も含めて雪に変わっていく予想で、新潟地方気象台は県内全域で強風