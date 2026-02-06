東京消防庁などが放射性物質の漏えいを想定した訓練です。福島第一原発の事故からまもなく15年となるのを前に、きょう午前、東京・立川市で行われたのは、放射性物質を取り扱う化学工場が爆発し、周囲に放射性物質などが漏えいしたことを想定した訓練です。消防隊が近づけないエリアでの活動が課題となっていて、訓練では4足歩行ロボットを使った危険なエリアでの情報収集活動も行われました。