ミラノ・コルティナオリンピックは開会式を前に、スノーボード男子ビッグエアの予選が行われました。メダルの期待がかかる日本勢は、4人全員が決勝進出を決めています。ギネス世界記録、6回転半の大技を持つ荻原大翔選手（20）。予選1回目から大胆に攻めました。「スイッチバックサイド1980」で90点越えの高得点をマークし、荻原選手は2回目も88点を出し予選トップ通過を果たしました。20歳の金メダル候補が絶好調で2日後の決勝に