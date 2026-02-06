アドビは2月4日、アニメーション制作ソフトウェア「Adobe Animate」をメンテナンスモードに移行すると発表した。当初発表していたサポート終了方針を撤回した形になる。Adobe Animateのサポート終了が撤回され、トップページの終了案内や終了を前提としたFAQは削除されているAdobe Animateは、個人、小規模事業者、企業顧客を含むすべての顧客に対してメンテナンスモードに入る。メンテナンスモードでは、新機能の追加は停止するが