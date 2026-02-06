【大雪に関する気象情報】鹿児島県に発表 薩摩地方の山地と平地では、８日（日）は大雪となるおそれがあります。積雪や路面凍結による交通障害、雪による視程障害、農作物や農業施設の管理に注意してください。 を画像で掲載しています。 ［気象概況］ 九州南部の上空約１５００メートルには、８日（日）は氷点下９度以下のこの冬一番の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。 雪シミュレーショ