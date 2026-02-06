21年前、娘の命を奪われた男性が6日、福岡県久留米市の高校で夢を追う大切さを伝えました。 久留米商業高校の3年生およそ200人を前に講演したのは、北九州市に住む福島敏広さん（69）です。この講演会は、犯罪被害者の遺族が高校生などに直接語りかけることで、規範意識を向上させることを目的に行われているものです。21年前、キャビンアテンダントになることが夢だった一人娘の啓子さんを殺害され、失った福島さん。高校生に