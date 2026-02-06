今日6日(金)は東京都心で最高気温16℃と3月下旬並み、桜が咲く頃の陽気となりますが、夕方から北風が強まり気温が急降下。明日7日(土)〜8日(日)は、強烈寒気の影響で朝は都心でも氷点下、日中も5℃前後で、東京23区でも雪が降り積雪のおそれも。積雪や路面凍結による交通障害などに注意が必要です。6日(金)は桜が咲く頃の陽気→夕方から気温急降下→週末は東京23区で雪今日6日(金)の関東地方は晴れて、最高気温は東京都心で16℃(3