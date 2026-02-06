総務省は2025年の「ギョーザの年間購入額」を発表し、浜松市は1世帯当たり4046円で3年連続の1位となりました。6日朝、浜松市役所では職員が調査結果を確認しました。（浜松市観光・シティプロモーション課澤田吉延 担当課長）「本年度の家計調査、ギョーザ1位でした。」総務省の家計調査によりますと、2025年の1年間における浜松市の1世帯当たりのギョーザ購入額は4046円で、2位の栃木県宇都宮市に471