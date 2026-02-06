東京午前のドル円は１５６．５１円まで円買い・ドル売りが強まった後、１５６円後半で下げ一服。前日と同様に貴金属価格の急落が資源国通貨を圧迫し、資源国通貨安・円高の動きが全般的な円高を引き起こしたが、中国市場が始まると貴金属安は一巡し、円買いも緩んでいる。 下げ一服後、ユーロ円は１８４円後半、ポンド円は２１２円半ば、豪ドル円は１０８円後半まで下げ幅を縮小。豪ドル／ドルは０．６８９７ドル付近