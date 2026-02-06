静岡空港と韓国の釜山を結ぶ定期便の就航を前に5日、韓国の航空会社社長が県庁を訪れました。5日、静岡県庁を訪れた韓国の航空会社「エアプサン」のジョン・ビョンソプ社長は釜山線の新規就航を平木副知事に報告しました。ジョン社長は「釜山市民が静岡の自然文化にふれる重要なきっかけになると確信している。継続的な運航のため全力を尽くしたい」とあいさつしました。静岡空港と釜山の金海国際空港を結ぶ定期便の運航は初めてで