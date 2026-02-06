深刻な不漁が続く浜名湖特産のアサリについて浜名漁協は年間を通して初めて潮干狩りを全面禁止にすると発表しました。（浜名漁協渥美敏 組合長）「一般の方々のアサリ遊漁について、いわゆる自由な潮干狩りについて2026年3月から全面禁漁とします。」浜名湖特産のアサリは、2009年に約6000トンの水揚げがありましたが、その後急激に減少し、2025年の漁獲量は初めて“ゼロ”となりました。浜名漁協ではこれまで、漁業者以外の人で