テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は６日、ミラノ・コルティナ五輪が６日（日本時間７日未明）に開会式を迎えることを報じた。番組では、開会式に先立ち、スノーボード男子ビッグエア（ＢＡ）の予選が行われ、初出場の荻原大翔が得点の高い２回の合計が１７８・５０点の首位で、１２人で行われる７日の決勝（日本時間８日未明）に進んだことを報じた。コメンテーターを務める元テレビ朝日社員