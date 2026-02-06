巨人の育成・京本真投手が６日、宮崎・都城で２２歳の誕生日を迎えナインから祝われた。練習開始前の円陣で６日が誕生日であるとアナウンスされると、ナインからあたたかい拍手が送られた。「大人になります…」と三度繰り返し、「どうせだったら野球で活躍。みんなで活躍しようぜ」とナインの前であいさつした。昨年８月に「右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）」を受け、懸命なリハビリを行う右腕は、「