１８、２０年のＪＲＡ年度代表馬に輝いたアーモンドアイの初子で、来週２月１４日の箱根特別（４歳上２勝クラス、東京競馬場・芝２４００メートル）に出走予定のアロンズロッド（牡４歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）が、明け４歳を迎えて上昇ムードを見せている。２月６日は美浦のＥダートコースを流した後、坂路をキャンターで駆け上がって調整した。国枝調教師は「いいよね。これこそずいぶん変わってきた。実が入