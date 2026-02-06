【新華社阜陽2月6日】中国の春節（旧正月、今年は2月17日）が近づくと、安徽省阜陽市太和県の農家の中庭からは、団子状にした鶏肉を揚げる香ばしい匂いが漂ってくる。匂いの正体は、皖北（安徽省北部）で春節のごちそうの主役とされる「大酥鶏」。大みそかの食卓には欠かせない。皖北大酥鶏のポイントは、二通りの食べ方ができるところにある。揚げたてをそのまま食べれば、子どもたちが大好きなサクサクの冷菜に。ネギやショ