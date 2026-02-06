促成栽培のチューリップと早春の花を使って春の訪れをあらわした展示が、砺波市で行われています。砺波市中村のチューリップ四季彩館では、促成栽培で咲かせた20品種約5000本のチューリップと春に咲く花を組み合わせて春の訪れをあらわした展示が行われています。鮮やかな赤色やピンク色の花が胸が躍るような春らしさを演出しています。この季節展示は今年度最後の展示で、期間中は花を入れ替えながら展示を続け