韓国出身の男性デュオ「東方神起」が5日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。アラフォーならではの身体の悩みを語った。昨年、日本デビュー20周年を迎えた東方神起。2人はそれぞれアラフォーになった。事前取材VTRでチャンミンは「体力が落ちてきている」と告白。ユンホも「回復が遅くなりましたね」と共感した。チャンミンが「昔は仕事で日本と韓国を行ったり来たり。日帰りで往復したことがけっこ