元レスリング日本代表の浜口京子が、結婚に至らない自身の現状を、自ら「ツボに入っている」と明かす一幕があった。【映像】浜口京子の現在の婚活2026年2月5日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』では、山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理がMCを務め、ゲストとして浜口京子と河井ゆずる（アインシュタイン）が登場した。番組では、現代の若者が抱える「交際経験がないことへのコンプ