2025年1年間に家計が消費に使った金額が発表され、ラーメンへの支出は山形市が4年連続で1位になりました。総務省が発表した2025年の家計調査によりますと、2人以上の世帯がラーメンに支出した金額は山形市が全国1位となりました。2位となった新潟市の1万9073円に、6000円以上の差をつけ4連覇を果たしました。市役所には地元の多くのファンが集まり、お祝いムードに包まれました。山形市は地元を代表するグルメとして地域の活性化に