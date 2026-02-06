三重県紀北町で、アオサノリの収穫作業が最盛期を迎えています。紀北町の矢口湾では、波の静かな入り江を利用して7軒の業者がアオサ養殖を行っていて、1月末からアオサノリの収穫を始めています。アオサノリはゴミなどを取り除き、せいろの上にまんべんなく敷き詰め、6時間ほど乾燥させてから出荷されます。収穫作業は5月初旬まで行われます。