【SPA!デジタル写真集山岡雅弥「妹のように思ってたのに…」】 発売中 価格：1,100円 【拡大画像へ】 扶桑社は、発売中の写真集「SPA!デジタル写真集山岡雅弥『妹のように思ってたのに…』」の誌面カットを一部公開した。 本書はミスヤングマガジン賞受賞や、レスリングの全国中学選抜選手権大会でベスト8に輝いた実績を持つ山岡雅弥さんのデジタル写真集。 妹の