TVS REGZA株式会社は、2026年3月11日から15日まで東京・両国国技館で開催される「CAPCOM CUP 12」および「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」のオフィシャルモニターパートナーに就任した。レグザゲーミングモニター「RM-G278R」を公式競技モニターとして約40台提供する。 RM-G278Rは4K Mini LED採用のBlack Wide Angleパネルを搭載し